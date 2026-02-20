Trump acusa a Obama de revelar secretos por respuesta de aliens

Durante una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen, Obama afirmó durante una ronda de preguntas rápidas que los extraterrestres son reales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves al exmandatario, Barack Obama, de revelar información clasificada, luego de que asegurara que los extraterrestres "son reales", en una entrevista que dio para un podcast.

“Dio información clasificada; se supone que él (Obama) no deba hacer eso”, dijo Trump a reporteros a bordo del Air Force One en un viaje hacia Georgia.

¿Qué dijo Obama sobre los extraterrestres?

Durante una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen, Obama afirmó durante una ronda de preguntas rápidas que los extraterrestres son reales. "Son reales, pero no los he visto", comentó.

"Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EUA", añadió quien fue presidente del 2009 al 2017.

Además, Obama comentó mediante su cuenta de Instagram que "no vio pruebas" sobre un posible contacto con extraterrestres durante su tiempo en el poder.

Su respuesta se debe a que considera que el universo es tan grande que suena imposible que seamos la única forma de vida inteligente en la inmensidad del espacio.

La CIA ya desclasificó documentos

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.