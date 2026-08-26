Trump acusa a Irán de no pagar a sus militares

Donald Trump denunció una crisis humanitaria en Irán y acusó al Gobierno de reprimir manifestantes mientras aumenta la presión económica de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas acusaciones contra Irán y afirmó que sectores de las fuerzas militares del país no están recibiendo sus pagos, mientras el Gobierno mantiene una fuerte represión contra quienes protestan.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense calificó la situación como una crisis humanitaria de grandes proporciones y exigió que sea detenida de inmediato.

"La fallida República Islámica de Irán no está pagando a amplios sectores de sus fuerzas militares y, al mismo tiempo, está matando a manifestantes, incluso cuando no están protestando, a niveles nunca vistos. Es una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse ahora", escribió en su red Truth Social.

Trump sostuvo que integrantes del aparato militar iraní enfrentan falta de pagos y aseguró que las autoridades continúan atacando a manifestantes, incluso a personas que no participan en las protestas.

Sus declaraciones se producen en medio de una escalada de presión de Washington para obligar a Teherán a aceptar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que, según el texto, comenzó hace casi seis meses con acciones de Estados Unidos e Israel.

Las acusaciones del presidente estadounidense se dan un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara la operación denominada “Paria económico”, diseñada para incrementar las sanciones contra quienes mantengan relaciones comerciales con Irán.

El plan contempla reducir todavía más las exportaciones de petróleo iraní y concentrar las medidas en cinco sectores considerados fundamentales para los ingresos de Teherán: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

Las nuevas acciones todavía no cuentan con una fecha definida para su entrada en vigor y se suman al bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas iraníes.

Estrecho de Ormuz afecta al mercado petrolero

Desde el comienzo del conflicto, el paso por el estratégico estrecho de Ormuz quedó interrumpido como parte de las represalias, una situación que ha impactado el suministro mundial de crudo y provocado un incremento en los precios de los hidrocarburos.

La tensión también aumentó después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señalara que el Pentágono no ha descartado realizar “ataques cinéticos” contra objetivos iraníes.

Hegseth advirtió que Washington responderá si Irán provoca o actúa contra las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que aseguró que el Ejército está dispuesto a tomar las medidas que considere necesarias.

Teherán, por su parte, ha rechazado la posibilidad de que Estados Unidos determine las condiciones para poner fin a la guerra. Además, las autoridades iraníes han advertido a otros países que no se involucren en la nueva campaña económica impulsada por Washington.