Trump acusa a demócratas de extorsión por juicios políticos

Donald Trump acusó a la nueva mayoría demócrata del Congreso de amenazar con juicios políticos a funcionarios de su Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado a los demócratas de recurrir a la extorsión, luego de que la nueva mayoría opositora en el Congreso advirtiera sobre posibles investigaciones y juicios políticos contra integrantes de su Administración.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario señaló que los legisladores demócratas han amenazado a funcionarios del Gobierno republicano, entre ellos al fiscal general Todd Blanche, con promover procesos de destitución y otras medidas de castigo.

Trump sostuvo que sus adversarios reconocen que no cuentan con motivos suficientes para impulsar esas acciones, por lo que consideró que sus advertencias constituyen una forma de presión ilegal.

“Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al Fiscal General de los Estados Unidos (Todd Blanche) y a otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten no tener motivos para hacerlo”, escribió.

En la misma publicación, el presidente calificó la situación como “extorsión al más alto nivel” y afirmó que los responsables deberían rendir cuentas.

Trump acusa a demócratas de presionar a donantes republicanos

El mandatario también denunció que los demócratas estarían dirigiendo sus amenazas contra personas que contribuyeron económicamente a las campañas republicanas.

Desde su perspectiva, estas acciones representan una utilización política de las instituciones judiciales y una nueva forma de confrontación contra sus aliados.

Trump describió la situación como una “instrumentalización de la justicia y guerra jurídica a otro nivel”, en referencia a las presuntas presiones contra funcionarios y donantes de su partido.

Demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso

Las elecciones de medio mandato celebradas el pasado martes representaron una derrota para los republicanos y un triunfo contundente para la oposición demócrata, que consiguió arrebatarles el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Los comicios fueron interpretados como una evaluación de la gestión de Donald Trump y marcaron un cambio en el equilibrio político del Congreso estadounidense.

La nueva mayoría demócrata asumirá sus funciones en enero y tiene previsto investigar lo que considera presuntos actos de corrupción cometidos durante la Administración republicana.

Entre las medidas que analiza se encuentra la posibilidad de impulsar juicios políticos contra integrantes del Gobierno, aunque todavía no se han concretado los procedimientos.