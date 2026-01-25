Trump acusa a autoridades de Minnesota de 'incitar insurrección'

Tras un tiroteo fatal en Minneapolis, el presidente Donald Trump responsabilizó al alcalde y al gobernador por 'incitar insurrección' con su retórica

Después del ataque por parte de agentes federales en Minneapolis, el cual causó la muerte de un hombre de 37 años, Donald Trump acusó al alcalde de la ciudad de "incitar la insurrección".

"El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante", escribió Trump en su plataforma Truth Social, intensificando su enfrentamiento con el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, ambos demócratas.

El presidente republicano también compartió una imagen, la cual. Según él, era el arma del fallecido.

"Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", se leía en su mensaje.

Trump también calificó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como "patriotas" y los felicitó por haber "arrestado y expulsado ​​de Minnesota" a 12,000 criminales inmigrantes ilegales, "muchos de ellos violentos". Mientras que, en el mismo mensaje, acusaba a las autoridades estatales de orquestar un "encubrimiento" en un intento de defraudar al Gobierno federal.

Las autoridades federales informaron que el agente que mató de un disparo al hombre en el marco de las redadas masivas contra migrantes en Mineápolis tiene ocho años de experiencia trabajando en la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés).

Según informó el jefe de Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, el hombre fallecido era un varón blanco de 37 años, quien aparentemente disponía de permiso para portar armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

La muerte de este hombre se da dos semanas después de que los mismos agentes del ICE mataran a tiros a Renee Good, de 37 años, mientras se encontraba en su vehículo durante un operativo.