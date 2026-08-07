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Tres personas murieron en un tiroteo masivo en Carolina del Norte

Por: Fernanda Izaguirre

05 Agosto 2026, 17:06

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Tras un tiroteo en la localidad de Prospect Hill, tres personas murieron entre ellas el presunto responsable y otras más resultaron lesionadas.

Tres personas murieron en un tiroteo masivo en Carolina del Norte
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En Carolina del Norte en la localidad de Prospect Hill, fue el escenario de un tiroteo donde tres personas quedaron sin vida y otras resultaron con heridas de bala.

La Oficina Estatal de Investigación, informó que el suceso ocurrió en 352 Brooks Road, hasta donde acudieron elementos de emergencia del estado de California, como bomberos, servicios médicos y el sheriff del condado.

Fue a través de su cuenta de “X”, donde informaron sobre el hecho violento, así como que una persona, de la cual no se brindó información, fue trasladada al Hospital de la Universidad de Duke, con heridas de bala.

El sheriff del Condado de Caswell, Tony Durden, declaró en una rueda de prensa que todos los implicados dentro del hecho forman de la misma familia, también se informó que no existe peligro para la población.

"Este fue un incidente aislado, por favor, tengan a la familia en sus oraciones", pidió Durden.

Hasta el momento las autoridades no han informado de las identidades ni edades de las personas fallecidas durante el hecho violento, solo se destacó que no hubo menores involucrados, de igual forma se mencionó que una de las personas sin vida, podría ser el presunto responsable del ataque armado.

Se continúa investigando acerca de cómo sucedieron los hechos, para esclarecer responsabilidades.

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