El proyecto Masam informó este domingo que sus equipos retiraron 3,599 minas y otros artefactos explosivos entre el 1 y el 20 de noviembre

Tres niños desplazados murieron al manipular un proyectil sin explotar cerca de Adén y otras dos personas fallecieron en bombardeos atribuidos a la coalición encabezada por Arabia Saudita en Taiz, en dos incidentes que dejaron este domingo al menos cinco civiles muertos y 12 heridos en Yemen.

Los hechos ocurrieron en territorios bajo control de bandos distintos y reflejan el riesgo que enfrenta la población tanto por los ataques en curso como por las municiones que permanecen en zonas habitadas.

Tres niños desplazados mueren por un proyectil sin explotar

La explosión ocurrió en Bir Ahmed, al noroeste de la ciudad portuaria de Adén, donde tres menores perdieron la vida y otros siete resultaron heridos mientras manipulaban un proyectil que no había detonado, de acuerdo con fuentes de seguridad que solicitaron mantener el anonimato.

Según esas fuentes, los niños pertenecían a familias desplazadas desde las zonas costeras del mar Rojo tomadas recientemente por los hutíes, en medio de su ofensiva hacia territorios del suroeste controlados por las fuerzas gubernamentales.

Adén funciona como sede del Gobierno internacionalmente reconocido desde que los insurgentes tomaron Saná en 2014. El desplazamiento hacia esta región no ha eliminado la exposición de las familias a los restos explosivos de la guerra.

Bombardeos en Taiz dejan dos muertos y cinco heridos

En un incidente distinto, el portavoz del Ministerio de Salud de las autoridades hutíes, Anees al-Asbahi, informó que ataques aéreos contra barrios residenciales y las inmediaciones de un centro médico en la provincia de Taiz dejaron dos personas muertas y cinco heridas.

El funcionario atribuyó los bombardeos a la coalición militar liderada por Arabia Saudita. Entre los lesionados identificó a Jamila Anaam, una médica de 40 años que se encontraba de guardia en el centro de salud Al Aabus, y a Sayyaf Jaled, un niño de seis años que sufrió heridas de metralla.

El balance corresponde a la información difundida por las autoridades hutíes, que controlan las zonas afectadas por esos ataques.

Restos explosivos mantienen el peligro para la población

La muerte de los menores cerca de Adén ocurre mientras las organizaciones de desminado advierten sobre la contaminación por explosivos en caminos, comunidades y zonas de tránsito de personas desplazadas.

El proyecto Masam informó este domingo que sus equipos retiraron 3,599 minas y otros artefactos explosivos entre el 1 y el 20 de noviembre. De ese total, 3,288 correspondieron a municiones sin explotar; el resto incluyó minas antitanque, minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.

Por su parte, la organización humanitaria HALO Trust ha alertado que los cambios en los frentes de combate y la huida de familias hacia lugares desconocidos incrementan la posibilidad de encontrar explosivos ocultos en rutas de transporte y acceso humanitario.

El conflicto yemení enfrenta desde 2014 a los hutíes y al Gobierno reconocido internacionalmente. Arabia Saudita intervino en 2015 al frente de una coalición en apoyo al Ejecutivo, mientras que una tregua mediada por Naciones Unidas en 2022 redujo las hostilidades durante varios años.

La reanudación de los combates este año ha provocado nuevos desplazamientos y ataques. Para las familias que abandonan sus hogares, el peligro persiste incluso lejos de los enfrentamientos: un proyectil que quedó sin detonar puede convertir el lugar de refugio en escenario de otra tragedia.