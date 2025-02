Tres muertos y cinco heridos tras colapso de puente en Surcorea

Tres trabajadores de la construcción murieron y cinco quedaron heridos tras el colapso de un puente en obras en la autopista de Cheonan, oeste de Corea del Sur, informaron este martes las autoridades.

La Agencia Nacional de Bomberos dijo que ha emitido una orden para movilizar a los bomberos para buscar a las personas desaparecidas en el accidente.

El presidente interino de Corea del Sur, Choi Sang-mok, dio instrucciones de emergencia para desplegar todos los recursos y personal disponibles para la operación de rescate.

BREAKING: Casualties reported after bridge under construction collapses in Anseong, South Korea pic.twitter.com/y37UOU9ZAd