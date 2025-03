Tres muertos y 15 heridos en un tiroteo en parque de Nuevo México

Dos hombres de 19 años y un adolescente de 16 murieron y otras 15 personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido el viernes en la noche en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, según informó la Policía de esa localidad.

Los nombres de los fallecidos y los heridos no se han dado a conocer, señaló la Policía en sus redes sociales.

Indicó además que continúa investigando el tiroteo ocurrido a las diez de la noche, hora local, en el Parque Young de Las Cruces.

Las edades de los heridos oscilan entre los 16 y los 36 años y hasta el momento, no se han realizado arrestos, señaló además la policía, que "está siguiendo activamente múltiples pistas".

El incidente se produjo durante una exhibición no autorizada de coches que había reunido a unas 200 personas y comenzó con un altercado entre dos grupos que derivó en un tiroteo, según explicó el jefe de Policía de Las Cruces, Jeremy Story, en una rueda de prensa el sábado.

En el lugar de los hechos se hallaron entre 50 y 60 casquillos de bala, según Story.

La Policía de Las Cruces está recibiendo asistencia en esta investigación de varias agencias federales, entre ellas del FBI, así como de la Policía estatal.

La Policía advirtió que el Parque Young y todos los caminos que conducen a ese lugar están cerrados temporalmente mientras los investigadores realizan su trabajo.

El suceso marca el tiroteo masivo número 53 de 2025, de acuerdo con datos del Gun Violence Archive, que recopila información sobre este tipo de sucesos en Estados Unidos.

