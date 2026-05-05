Tres muertos en presunto brote de hantavirus en crucero atlántico

Las autoridades caboverdianas no han autorizado el desembarco de los pasajeros que requieren atención médica ni la realización de pruebas diagnósticas

Dos de los enfermos por un posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina y está frente a las costas de Cabo Verde se encuentran retenidos en el barco tras registrarse tres muertes a bordo, debido a la negativa de las autoridades caboverdianas a permitir su desembarco, informó la empresa que opera el navío.

"Durante este viaje, tres pasajeros han fallecido. Además, un pasajero se encuentra ingresado en cuidados intensivos en Johannesburgo (norte de Sudáfrica) y dos miembros de la tripulación requieren atención médica urgente", informó la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.

Sin embargo, a las 21:00 horas del domingo "las autoridades caboverdianas no han autorizado el desembarco de los pasajeros que requieren atención médica ni la realización de pruebas diagnósticas" y, después de visitar el navío para evaluar su estado, "aún no han tomado una decisión sobre su traslado a un centro médico" en este pequeño país de África occidental, lamentó la compañía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó en un comunicado que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus -tres muertos y tres enfermos-, si bien solo en uno de los casos -el paciente internado en Johannesburgo- se ha confirmado por laboratorio la presencia del virus.

Aunque no fue precisado por la empresa ni por la OMS, el Departamento de Salud de Sudáfrica y fuentes cercanas al caso confirmaron a medios que la primera muerte, de un hombre, se produjo en la isla de Santa Helena (territorio británico en el sur del Atlántico), donde se quedó el cuerpo; y la segunda, de su mujer, en Johannesburgo, desde donde la víctima -cuyo cadáver está en la ciudad sudafricana- trataba de tomar un vuelo de vuelta a Países Bajos.

Finalmente, la tercera muerte tuvo lugar en el propio buque, donde permanece el cuerpo del fallecido.

Repatriación de dos enfermos y un muerto

Según Oceanwide Expeditions, las autoridades neerlandesas "han acordado liderar la organización conjunta de la repatriación de los dos individuos con síntomas" y "el cuerpo del fallecido también se incluirá en la repatriación, junto con un acompañante cercano", que no presenta síntomas.

La repatriación, sin embargo, depende de la autorización de las autoridades del país africano.

La OMS señaló que se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas, nuevos análisis de laboratorio y secuenciación del virus para determinar el alcance del brote, mientras los pasajeros y la tripulación reciben atención médica y seguimiento.

El barco se llama MV Hondius, es el primer buque del mundo registrado con la Clase Polar 6 y puede transportar a 170 pasajeros, además de 57 tripulantes, trece guías y un doctor, según Oceanwides.

El buque turístico, utilizado para viajes de exploración en el Ártico y en la Antártida, partió el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.