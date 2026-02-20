Tres fallecidos tras explosión de camión con gas en Chile

El incidente provocó un incendio de gran magnitud que se extendió a otros siete vehículos que circulaban por la autopista en ese momento

Un camión que transportaba gas licuado explotó este jueves en una autopista de Santiago, capital de Chile, causando la muerte de tres personas y dejando al menos diez heridos, cinco de ellos en estado grave.

La detonación tuvo lugar en el cruce de la principal arteria vial del país, la Ruta 5, con una vía secundaria. El incidente provocó un incendio de gran magnitud que se extendió a otros siete vehículos que circulaban por la autopista en ese momento, así como a un desguace de automóviles situado en las cercanías, según informó la policía chilena.

El siniestro dejó tres víctimas fatales, además de cinco personas con lesiones graves y otras cinco con heridas leves. Todos los afectados son adultos y, en su mayoría, conductores que transitaban por la zona al momento de la explosión, aunque las cifras aún no han sido confirmadas de manera definitiva.

Investigación en curso

De acuerdo con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis preliminar apunta a que el accidente se habría originado por una fuga en alguna de las válvulas del camión, lo que generó una acumulación de gas que terminó detonando tras producirse una chispa.

