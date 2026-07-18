Tren embiste transporte escolar en la India; deja tres fallecidos

Por: EFE 17 Julio 2026, 07:57 Compartir

Dos estudiantes murieron en el acto, mientras que otros dos que resultaron heridos fallecieron posteriormente en el hospital

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Al menos cinco personas, entre ellas cuatro estudiantes, murieron este viernes después de que un tren arrollara un transporte escolar en el distrito de Murshidabad, en el estado indio de Bengala Occidental. El vehículo, que transportaba a estudiantes hacia sus escuelas, fue embestido por un tren hacia las 7:00 hora local cuando cruzaba un paso ferroviario cercano a la estación de Karna Subarna, confirmó el superintendente adjunto de la Policía de Tránsito de Murshidabad, Sumanta Kabiraj. Dos estudiantes murieron en el acto, mientras que otros dos que resultaron heridos fallecieron posteriormente en el hospital, explicó Kabiraj. El quinto fallecido era un ciclista que también intentaba cruzar las vías en el momento del accidente.