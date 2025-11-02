Tren embiste tráiler tras quedar atrapado en Países Bajos

Autoridades ferrovarias instaron a los conductores a no detenerse ante las barreras si quedan atrapados entre los rieles

El choque de un tren contra la caja de tráiler que transportaba peras dejó al menos cinco personas lesionadas en la localidad de Meteren, Países Bajos.

A través de redes sociales se difundió el video en el muestran cómo la unidad de carga pesada retrocedía para intentar aparentemente dar vuelta hacia la izquierda. Sin embargo, el tiempo se terminó y las plumas de las vías comenzaron a descender.

Es por ello que el conductor decidió avanzar hasta casi brincar las vías, pero el ferrocarril se trasladaba a gran velocidad por lo que el impacto fue inevitable.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento exacto del impacto, donde se muestra como la caja de la unidad de carga pesada se parte por la fuerza del golpe y los cientos de peras vuelan para terminar esparcidas por todo el lugar.

Se presume que a bordo del ferrocarril se encontraban alrededor de 200 pasajeros. No obstante, tan solo cinco personas fueron reportadas como lesionadas.