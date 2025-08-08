Tren embiste camioneta que se quedó atrapada en las vías

La policía difundió el video como advertencia e instó a los conductores a extremar precaución en los pasos del ferrocarril

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una camioneta de mensajería fue embestida por un tren que se aproximaba en una ciudad de Polonia; milagrosamente el chofer sobrevivió.

El dramático accidente se registró en un paso de las vías del tren en la villa Wola Filipowska, en el distrito de Cracovia.

La policía difundió el video como advertencia e instó a los conductores a extremar precaución en los pasos del ferrocarril.

La grabación muestra un camión de reparto entrando en las vías. Simultáneamente, las barreras bajan. Una de ellas permanece levantada un rato más, pero el conductor no aprovecha la situación y permanece sobre las vías. Tampoco rompe las barreras una vez bajadas por completo, como recomienda la policía en este tipo de situaciones. En su lugar, intenta girar el camión para que quede paralelo a las vías. A lo lejos se oyen las sirenas de advertencia de un tren que se aproxima.

A pesar de la gravedad del accidente de tráfico, el conductor de la camioneta resultó ileso. Los pasajeros y la tripulación del tren tampoco reportaron heridos. La investigación del caso continúa bajo la supervisión de la fiscalía, informó la policía.

Junto con la publicación del video, la policía instó a la población a extremar la precaución al acercarse a los cruces ferroviarios. "Deténgase antes del cruce, mire a su alrededor y asegúrese de que no se acerque ningún tren".