Trasladan y liberan ballena jorobada tras operativo en Alemania

El motivo por el que el cetáceo llegó al mar Báltico no ha sido determinado. Especialistas plantean que pudo haberse desorientado durante su migración.

Una ballena jorobada que permaneció varada durante semanas en aguas poco profundas del mar Báltico fue finalmente liberada mar adentro, tras un operativo que generó atención internacional y debate entre especialistas y activistas. El ejemplar, apodado “Timmy” por la prensa alemana, había sido visto desde marzo en una zona alejada de su hábitat natural.

El mamífero marino fue localizado inicialmente cerca de la costa alemana y posteriormente quedó atrapado en áreas de baja profundidad en las inmediaciones de la ciudad de Wismar. Durante ese periodo, su estado de salud se deterioró, lo que complicó los intentos por devolverlo al océano.

Une baleine à bosse nommée Timmy s’est échouée dans des eaux peu profondes allemandes en mars, alors une mobilisation va permettre de l’embarquer sur une péniche et de la libérer en mer du Nord. #FreeTimmy

pic.twitter.com/mKvvqNdUnl — LesNews (@LesNews) April 30, 2026

¿Cómo fue el rescate de la ballena jorobada en Europa?

El operativo de liberación se llevó a cabo desde una barcaza en el mar del Norte, a unos 70 kilómetros de la costa de Skagen, Dinamarca. La maniobra fue impulsada por una iniciativa privada y contó con autorización del gobierno regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

De acuerdo con los reportes, la ballena fue liberada alrededor de las 9:00 horas. Imágenes captadas con drones mostraron a un ejemplar nadando y expulsando agua cerca de la embarcación, aunque no se confirmó de inmediato si se trataba del mismo animal.

¿Por qué la ballena estaba en el mar Báltico?

El motivo por el que el cetáceo llegó al mar Báltico no ha sido determinado con certeza. Especialistas plantean que pudo haberse desorientado durante su migración o al seguir un banco de peces, como arenques.

Otra hipótesis indica que el animal habría buscado aguas poco profundas debido a un estado de debilidad, lo que explicaría su permanencia en la zona y las dificultades para movilizarse.

¿Qué afectaciones de salud presentaba el animal?

Durante su estancia en el Báltico, la ballena mostró signos de estrés y desgaste físico. Testigos reportaron respiración irregular y periodos prolongados sin movimiento.

Además, desarrolló una afección cutánea asociada al bajo nivel de salinidad del mar Báltico. Para atender esta condición, los rescatistas aplicaron ungüento de zinc en varias ocasiones.

Previo a su liberación, se informó que la ballena habría sido equipada con un dispositivo GPS, lo que permitirá monitorear su desplazamiento y estado en los próximos días.