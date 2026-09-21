Trasladan a migrante herido por el ICE a un centro de detención

Wilber Rafael Garcés, de 28 años, previo a su traslado, se encontraba ingresado a un hospital de la ciudad en estado grave

El migrante venezolano de 28 años que resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Austin, Texas, fue trasladado a un centro de detención esta tarde, según confirmó a EFE su abogada.

Los familiares y la defensa de Wilber Rafael Garcés desconocen aún a qué reclusorio fue llevado. El hombre se encontraba previamente ingresado en un hospital de Austin en estado "grave", según informaron las autoridades locales durante una rueda de prensa.

¿Cúando ocurrió el tiroteo?

El tiroteo se produjo sobre las 13:00 horas locales (18:00 GMT) en el norte de la ciudad, cuando un agente de ICE que conducía una camioneta negra sin identificar abordó el automóvil en el que iba Garcés, según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente.

De acuerdo con el concejal, el agente de ICE “chocó” contra el vehículo de Garcés, se bajó de la camioneta y disparó hacia el automóvil de la víctima, un Ford azul que aún permanecía estacionado en medio de la calle, detrás de las cintas policiales que impedían el paso.

Juan, un hombre que escuchó los disparos desde un negocio de la zona y se acercó para ver qué había sucedido, relató a EFE que encontró a Garcés en el asiento del conductor.

“Le hablé al muchacho, le dije si estaba bien y me dijo: ‘Me tiraron por la espalda’. Se miraba cansado, que estaba sufriendo”, relató Juan, quien pidió utilizar un nombre ficticio para proteger su identidad por temor a represalias.

“El oficial no hizo nada, no se acercó a ayudar”, aseguró Juan, quien permaneció en el lugar hasta que llegaron la Policía local y una ambulancia. “Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”.

Piden una investigación transparente

Las autoridades locales, entre ellas el alcalde de Austin, Kirk Watson, y el concejal Siegel, pidieron una investigación transparente sobre lo ocurrido y expresaron preocupación ante la posibilidad de que el agente federal involucrado, cuya identidad todavía se desconoce, abandone Texas.

“Mi principal preocupación es que al sospechoso de este crimen se le impida la salida del estado”, indicó Siegel.

Watson y la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, aseguraron que la policía local no tuvo ninguna participación en el operativo de ICE y que sólo estuvo durante un bloqueo de las calles aledañas a la escena del hecho.

Robert Luckritz, jefe de los servicios de emergencias médicas de Austin, informó que un hombre adulto resultó herido por arma de fuego y fue trasladado al Centro Médico Dell Seton.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se encontraba en condición estable, aunque su estado era considerado grave.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, confirmó que un agente de ICE estuvo involucrado en el disparo y aclaró que elementos de la Policía de Austin no participaron directamente en el enfrentamiento. Sin embargo, agentes de la corporación municipal acudieron al sitio para apoyar con la investigación y controlar el tránsito en la zona.

Investigan posible persecución a pie

La jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, señaló que el incidente pudo haberse producido después de una persecución a pie entre el agente federal y el hombre que recibió el disparo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente qué provocó el enfrentamiento ni las circunstancias exactas en las que el agente de ICE utilizó su arma.

Watson señaló que todavía existen interrogantes alrededor del caso y cuestionó que la investigación pueda quedar únicamente en manos de la agencia federal involucrada.

El alcalde indicó que tanto la Policía de Austin como los Texas Rangers participarán en las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dependencia de la que forma parte ICE, no había emitido una postura sobre el incidente al momento de la información.

La investigación continúa para determinar qué ocurrió antes del disparo y establecer las circunstancias que llevaron al agente federal a utilizar su arma.