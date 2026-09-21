Trasladan a 18 sospechosos del asesinato del presidente de Haití

Los fiscales sostienen que el sur de Florida fue utilizado para organizar y financiar parte de la operación además de conseguir armas y equipo táctico

Estados Unidos trasladó este domingo desde Haití a 18 personas acusadas de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cometido en julio de 2021.

Los sospechosos viajaron a bordo de un avión militar y enfrentarán un proceso federal en el Distrito Sur de Florida.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones confirmó la operación y señaló que el traslado abre una nueva etapa en la investigación del magnicidio. Las autoridades estadounidenses no difundieron inicialmente la identidad de todos los acusados llevados a Florida.

La aeronave aterrizó antes de las 11:00 de la mañana en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe para recoger a los detenidos, entre quienes se encontrarían varios exmilitares colombianos y Joseph Félix Badio, considerado uno de los principales sospechosos de planificar el ataque.

Joseph Félix Badio estaría entre los trasladados a Florida

La presencia de Badio generó confusión debido a que las autoridades haitianas se habrían resistido a entregarlo por considerarlo una pieza clave de su propia investigación. Sin embargo, su nombre apareció en la lista de pasajeros de la operación.

Badio fue empleado del Ministerio de Justicia de Haití y formó parte de una unidad anticorrupción. Las investigaciones lo señalan como uno de los presuntos coordinadores del complot que terminó con la muerte de Moïse dentro de su residencia privada.

El traslado se produce después de que el procedimiento federal quedara bajo reserva, una medida que puede estar relacionada con la incorporación de nuevos cargos o acusados. Los abogados involucrados en el expediente tampoco habrían sido informados previamente sobre la llegada del grupo.

Estados Unidos suma 30 acusados por el magnicidio

Con este movimiento, la justicia estadounidense amplía un proceso en el que 30 personas han sido acusadas. Los fiscales sostienen que el sur de Florida fue utilizado para organizar y financiar parte de la operación, además de conseguir armas, municiones y equipo táctico.

En mayo de 2026, cuatro hombres fueron declarados culpables en Miami por colaborar en la conspiración: Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages. Los cargos incluyeron proporcionar recursos para ejecutar el ataque y conspirar para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos.

El fiscal Reding Quiñones indicó que las investigaciones continuarán para identificar a quienes financiaron, facilitaron o respaldaron el asesinato, al advertir que el proceso no se limita a quienes planearon y ejecutaron directamente la operación.

Traslado ocurre antes del proceso contra Christian Sanon

La llegada de los 18 acusados ocurre días antes del proceso contra Christian Emmanuel Sanon, residente del sur de Florida señalado por aspirar a ocupar la Presidencia de Haití después de la salida de Moïse.

Mientras el expediente estadounidense registra acusaciones y condenas, el procedimiento abierto en Haití no ha llegado a juicio después de cinco años. La violencia de los grupos armados, las amenazas contra funcionarios y la inestabilidad de los tribunales han frenado las diligencias en el país caribeño.

Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado el 7 de julio de 2021 durante una incursión armada en su residencia de Pétion-Ville, cerca de Puerto Príncipe. Su esposa, Martine Moïse, resultó herida durante el ataque, que profundizó la crisis política e institucional de Haití.