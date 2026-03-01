Trasciende muerte del ministro de Defensa iraní tras ataque

Medios de comunicación informaron que el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour

Medios de comunicación informaron este sábado 28 de febrero que el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, murieron tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní.

Según la agencia internacional, tres fuentes —dos cercanas al Ejército israelí y una regional— confirmaron los fallecimientos, que habrían ocurrido durante los bombardeos iniciados en la madrugada con misiles.

Escalada militar en la región

La ofensiva desató un contraataque iraní dirigido contra bases militares ubicadas en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Desde la Guardia Revolucionaria señalaron que “los ataques con misiles y drones de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán continúan, y se anunciará más información próximamente”.

Objetivo declarado por Israel y EUA

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto tiene como objetivo “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen iraní.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció a dirigentes militares iraníes la opción de “inmunidad” o enfrentar una “muerte segura”.

También llamó a la población iraní a prepararse para asumir el control del país, en declaraciones que sugieren un intento de debilitar al líder supremo, Alí Jamenei.

Israel ha denominado su campaña militar “Rugido de León” y Estados Unidos la ha bautizado “Furia Épica”. De acuerdo con el Ejército israelí, se trató inicialmente de un “ataque preventivo” que alcanzó decenas de objetivos militares tras meses de planificación conjunta.

Irán niega bajas en la cúpula

Autoridades iraníes han puesto en duda los reportes. Yousef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian, aseguró que los intentos de asesinato contra su padre no tuvieron éxito.

Medios iraníes también reportaron el buen estado del canciller Abás Araqchí y del jefe del Ejército, Amir Hatami.

Araqchí declaró a NBC News que Jamenei está vivo “que yo sepa” y que “todos los oficiales de alto rango están vivos”, además de señalar que Teherán busca una desescalada y que sus represalias se dirigen contra bases estadounidenses en el Golfo.

De confirmarse oficialmente, la muerte de Nasirzadeh y Pakpour representaría uno de los golpes más significativos contra la estructura de mando iraní en la actual ofensiva.

No obstante, el propio Araqchí sostuvo que, incluso si el país perdió “algunos comandantes”, eso “no es un problema tan grande”, en un intento de proyectar control interno.

Víctimas civiles

En paralelo, la agencia estatal IRNA reportó la muerte de al menos 63 personas en una escuela femenina del sur de Irán tras uno de los ataques.

La combinación de posibles bajas en la cúpula militar y víctimas civiles refleja la magnitud de la escalada y el impacto del conflicto en curso.