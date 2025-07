Tras una semana, sigue búsqueda de jefa que mató a empleada

Ya pasó una semana desde el altercado ocurrido en un 7-Eleven de Los Ángeles, Estados Unidos, donde una de las empleadas, llamada Jessica McLaughlin, murió a manos de su jefa, quien se sentó encima de ella luego de un altercado.

El caso generó conmoción en redes sociales, sin embargo, todavía no se han reportado avances en las investigaciones y la gerente del local, identificada como Valeria Parra, sigue prófuga de la justicia desde el 24 de junio.

Pese a que todavía no se ha capturado a quien sería la responsable del acto, la familia de Jessica ha tenido que seguir adelante, por lo cual pidieron apoyo en redes sociales para poder pagar el funeral de la joven mediante una campaña de Go Found Me, donde llevan reunidos $38,870 dólares.

¿Qué le pasó a Jessica McLaughlin?

El pasado martes 24 de junio, autoridades de Los Angeles recibieron el reporte de un altercado entre Jessica McLaughlin y su jefa, Valeria Parra, en una sucursal de 7-Eleven, donde la joven fue atacada.

Aunque no se sabe cuál fue la causa inicial del conflicto entre ambas, lo que sí se sabe es que Parra jaloneó en varias ocasiones a su compañera hasta tirarla al piso y se sentó sobre su pecho, cortándole la respiración.

Esto provocó que el aire no llegara al cerebro de McLaughlin, por lo que sufrió de un paro respiratorio que terminó con muerte cerebral para la joven, quien únicamente permaneció con vida gracias a varias máquinas. Finalmente y después de varios días, la familia optó por desconectarla.

Luego de enterarse de la noticia, Valeria Parra habría decidido borrar toda la evidencia posible y posteriormente huir en un automóvil con rumbo desconocido.