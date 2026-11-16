El exprimer ministro criticó el acercamiento de Andy Burnham con la Unión Europea, mientras surge un grupo contrario al reingreso del Reino Unido al bloque

A diez años del Brexit, el Reino Unido volvería a votar a favor de abandonar la Unión Europea si el referéndum se realizara de nueva cuenta, según el exprimer ministro británico Boris Johnson.

En declaraciones al diario The Telegraph, Johnson lanzó una crítica al actual primer ministro, Andy Burnham, por impulsar un acercamiento con la Unión Europea y convertir el tema en una prioridad política, advirtiendo que esa postura podría perjudicarlo y generar costos políticos para su partido.

"Es una locura escalar el tema del Brexit como tu prioridad política", señaló Johnson.

Del mismo modo, el exprimer ministro consideró que Burnham se equivocaría al centrar su agenda en ese asunto y sostuvo que la población no respaldaría la propuesta.

Burnham cuestiona los resultados del Brexit

Esta crítica al acercamiento a la Unión Europea no es nueva por parte de Burnham, pues en repetidas ocasiones ha señalado que el Reino Unido perdió más de lo que ganó con su salida del bloque europeo.

En un discurso previsto para este viernes, sostendrá que el Brexit aplicado por los conservadores no ha funcionado.

Estas declaraciones sobre el acercamiento a la Unión Europea ocurren antes de una reunión entre representantes británicos y de la UE en Bruselas, donde se espera establecer una ruta para fortalecer la relación en temas específicos, sin plantear el reingreso del Reino Unido al bloque.

Surge grupo contra el regreso a la Unión Europea

En medio del debate sobre la relación Reino Unido-Europa, políticos contrarios al reingreso anunciaron la creación del grupo Stay Out, que advirtió sobre el costo que implicaría regresar a la Unión Europea, estimado en €900 millones de euros semanales.

Johnson, quien gobernó entre 2019 y 2022, fue uno de los principales promotores del Brexit y encabezó la aplicación de los acuerdos de salida del bloque europeo.

Durante su mandato también impulsó el llamado Brexit duro.