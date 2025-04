Tras el funeral del papa, ¿Cuándo empieza el cónclave?

Tras conmovedoras muestras de amor y respeto, el papa Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril, descansará en una sencilla tumba, tal como lo había solicitado Jorge Bergoglio antes de su partida. Miles de personas se reunieron en su funeral, una ceremonia que también convocó a los principales líderes del mundo.

Con la partida de Francisco, la Iglesia Católica se enfrenta ahora a la importante tarea de elegir a su sucesor. Un total de 135 cardenales con derecho a voto, todos menores de 80 años, de 71 países diferentes, serán los encargados de esta misión trascendental.

Según las normativas vaticanas, el cónclave no podrá celebrarse durante el período de los Novediales (los nueve días de misas dedicadas al alma del papa fallecido). Estos culminarán el 4 de mayo, por lo que el cónclave podrá ser convocado entre el 5 y el 10 de mayo, con el 10 de mayo como fecha límite.

Algunos de los cardenales electores han expresado su sensación de “aprensión” y “responsabilidad” ante esta tarea, pero también han señalado que afrontan el desafío con “esperanza”. En sus primeras reuniones informales, los purpurados comenzaron a esbozar el perfil del próximo papa, coincidiendo en que será necesario un líder con la capacidad de “unificar” a la Iglesia, especialmente en momentos de gran polarización interna.

El legado de Francisco, que durante sus 12 años de pontificado promovió reformas y adoptó un estilo de vida sencillo, sigue vivo en la memoria colectiva. Sin embargo, su visión renovadora también le atrajo la oposición de sectores conservadores dentro de la Iglesia, con su predecesor, Benedicto XVI, como uno de sus más fervientes críticos. Este panorama presenta un reto para los cardenales que deberán escoger a un sucesor capaz de continuar con las reformas, sin perder la unidad de la Iglesia.

En una misa celebrada en Roma, el cardenal francés Jean-Marc Aveline reflexionó sobre la magnitud de la tarea que tienen por delante: “La tarea que nos atañe estos días nos supera y, sin embargo, nos obliga”.

El viernes pasado, los cardenales electores y no electores (aquellos mayores de 80 años) se reunieron en el Vaticano para una cuarta reunión informal, continuando con el intercambio de opiniones sobre las prioridades del próximo papado. A pesar de no poder votar, el cardenal Gerhard Müller, quien supera los 80 años, mostró su confianza en el proceso: “Estoy convencido de que, al final, el sentido común se impondrá. Los cardenales no son personas sin fe”, expresó.

