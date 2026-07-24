Tras años de denuncias de fraude, Ortega va contra las elecciones

Sus críticos lo acusan de querer amasar, junto con su familia, todo el poder en sus manos, como los hermanos Castro, sus mentores, en Cuba.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso eliminar las elecciones en su país, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, eliminando la competencia o declarando "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

Ortega, un exguerrillero de 80 años, aseguró el pasado domingo durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

Desde 2017, tras eliminar al principal partido opositor, Ortega gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.

Estas son las claves para entender el por qué Ortega quiere abolir las elecciones.

Retornó al poder con el 38 % de los votos

El octogenario exguerrillero, que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990, retornó al poder en 2007 gracias a un acuerdo secreto que mantuvo desde 1999 con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán (1997-2002), que conllevó a reformar la Constitución y bajar al 35 % el mínimo para ganar unas elecciones presidenciales.

"Inaplicable" artículo que impedía la reelección

En octubre de 2009, magistrados sandinistas de la Sala Constitucional declararon "inaplicable" el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos el número máximo de mandatos de un presidente, lo cual allanó el camino para que Ortega optara a una nueva reelección en 2011.

Ortega ganó las elecciones en noviembre de 2011 con el 62.46 % de los sufragios, según los datos definitivos. El empresario de la radio Fabio Gadea Mantilla, que fue segundo candidato presidencial más votado con el 31 % de los votos, denunció irregularidades, incluida la ilegalidad de la reelección presidencial.

2016: sin observadores y sin principal partido opositor

En noviembre de 2016, Ortega se presentó nuevamente como candidato a la reelección y por primera vez junto a su mujer, la influyente Rosario Murillo.

Los comicios se desarrollaron con el veto, por decisión de Ortega, a los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) y del estadounidense Centro Carter, entes que cuestionaron el proceso electoral de 2011.

Además se celebraron en medio de una gran tensión debido a que los poderes Judicial, Electoral y Legislativo, afines al sandinismo, anularon al principal grupo opositor, lo que despejó el camino a Ortega, ya que el resto de partidos eran minoritarios.

En 2021 arrestó a candidatos opositores

En noviembre de 2021, Ortega, con sus rivales presos, fue reelegido con el 75.87 % de los votos.

En esos comicios, en las que también fue reelegida Murillo como vicepresidenta, estuvieron marcados, entre otros, por la ausencia de siete aspirantes a candidatos a la presidencia por la oposición que fueron encarcelados antes de las votaciones acusados de "traición a la patria".

La 51 Asamblea General de la OEA resolvió por mayoría que esas elecciones, calificadas de "farsa" por la oposición nicaragüense y parte de la comunidad internacional, "no fueron libres, justas ni transparentes" y no tenían "legitimidad democrática".

Mantenerse en el poder a toda costa

Ahora Ortega ha propuesto abolir las elecciones, y como lo definió un político opositor exiliado Eliseo Núñez: "es un dictador capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder".

Sus críticos lo acusan de querer amasar, junto con su familia, todo el poder en sus manos, como los hermanos Castro, sus mentores, en Cuba.