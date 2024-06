Trapecista rusa cae al suelo durante función de circo

Mediante redes sociales, se difundió un video en donde se observar como una trapecista que estaba a punto de concluir una arriesgada acrobacia no pudo sostenerse más cayendo hasta el piso del circo.

La joven, identificada como Maria Smetanova de 23 años, cayó al suelo desde casi 10 metros de altura durante una de las funciones del circo, sin embargo, un error fue el que provocó que cayera.

El accidente ocurrió el pasado 31 de agosto en el Crocus Circus en Barnaul, región de Altai Krai en Rusia.

La trapecista fue trasladada al hospital de la zona, las pruebas revelaron que sufrió una fractura de cráneo y lesiones cerebrales por el golpe ya que no contaba con protección que pudiera evitar su caída, según información del New York Post.

Otros reportes indicarón que sufrió una conmoción cerebral y también un brazo roto.

Tras el accidente, la administración del circo decidió regresar el dinero de las entradas a todos los asistentes que fueron testigos del accidente.

Así mismo, el New York Post, señaló que debido al accidente de la joven, se inició una investigación, ya que el circo no contaba con las medidas de seguridad necesarias para no poner en riesgo a la trapecista.

Mediante un comunicado, fiscales rusos mencionaron que estaban verificando que el circo cumpliera con todas las normas de seguridad y que la investigación se encontraba en curso.

"Estamos verificando que se cumplan todas las normas de seguridad y protección laboral requeridas con respecto a la actuación del artista circense". Fiscales Rusos

"Esta investigación está en curso". Fiscales rusos.

