Transmiten tiroteo en secundaria de Filipinas; van dos muertos

De acuerdo con las autoridades, primero disparó contra un maestro que se encontraba frente a un grupo de alumnos, aunque aparentemente no logró herirlo

Un estudiante de secundaria que portaba dos armas de fuego mató a tiros a un compañero y posteriormente se suicidó durante un ataque registrado en una escuela ubicada dentro del campus de la Universidad Ateneo de Zamboanga, en el sur de Filipinas.

El agresor fue identificado por la Policía como Mohammad Mael Jalani, estudiante de noveno grado.

¿Cómo ocurrió el ataque dentro de una escuela de Filipinas?

De acuerdo con las autoridades, primero disparó contra un maestro que se encontraba frente a un grupo de alumnos, aunque aparentemente no logró herirlo.

Posteriormente, Jalani se trasladó al cuarto piso del edificio, donde disparó contra un estudiante de décimo grado. Después subió al quinto piso y se quitó la vida.

El secretario del Interior, Jonvic Remulla, informó que el estudiante transmitió parte del ataque en Facebook Live mediante una cámara corporal. Las autoridades señalaron que analizarán sus conversaciones, historial de juegos y otros registros digitales para determinar el posible motivo del ataque.

El tiroteo provocó la evacuación de cientos de estudiantes y dejó además a otras dos personas heridas.

Una de las armas utilizadas pertenecía al padre del agresor, quien es comandante de Policía de la Oficina de Aduanas en Zamboanga. Autoridades recomendaron su suspensión temporal y señalaron que podría enfrentar cargos administrativos por no haber resguardado adecuadamente el arma proporcionada por el Gobierno.

La Universidad Ateneo de Zamboanga suspendió las clases en todos los niveles durante este martes y miércoles.

El ataque ocurre apenas dos meses después de otro tiroteo escolar en Tacloban, donde tres estudiantes murieron y al menos 20 personas resultaron heridas. Los hechos han generado nuevamente preocupación por la presencia y acceso a armas de fuego entre menores en Filipinas.