Trágico choque de trenes en Córdoba deja al menos 40 muertos

Un grave accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, Córdoba, ha dejado hasta el momento 40 víctimas mortales y 39 personas hospitalizadas. El siniestro involucró a un tren de la compañía Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, y a un tren Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario de Madrid a Huelva.

Situación hospitalaria de las víctimas tras el choque

Entre los heridos ingresados, 13 se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), incluyendo un menor de edad, aunque su vida no corre peligro según autoridades andaluzas. Hasta el momento, 83 personas han recibido alta hospitalaria. La cifra de fallecidos podría aumentar, ya que se continúa buscando cuerpos en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido 37 cuerpos y ha realizado 23 autopsias. Además, se han presentado 43 denuncias por desapariciones, aunque algunas corresponden a la misma persona. Entre las víctimas se encuentran el periodista Óscar Toro, la fotógrafa María Clauss, un policía nacional y una familia de Punta Umbría, que perdió a varios miembros, incluida una niña de seis años rescatada ilesa.

Labores de rescate y levantamiento de vagones

Los equipos de rescate, junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), continúan los trabajos en el lugar del siniestro. Se instalará una gran grúa para levantar los vagones del Alvia, que quedaron “prácticamente desintegrados” según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

La Guardia Civil ha habilitado puntos de recogida de ADN en varias ciudades para agilizar la identificación de víctimas. Se movilizan forenses de seis provincias y psicólogos para apoyar a familiares. Los trabajos son complejos por el estado de los vagones y el terreno, lo que exige cautela en el levantamiento de restos.

Qué es lo que se sabe sobre la causa del accidente en Córdoba

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apunta a la rotura de un tramo de vía como posible causa o consecuencia del descarrilamiento del tren Iryo. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) inspeccionará los carriles y los trenes implicados, y analizará los datos de las cajas negras. Hasta ahora, se descarta un fallo humano o exceso de velocidad.

Según los primeros análisis, los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron e invadieron la vía contraria, provocando la colisión con el Alvia en apenas 20 segundos. Ambos trenes son modelos recientes y revisados recientemente: el Iryo ETR 1000, fabricado en 2022 y revisado el 15 de enero, y el Alvia S 120 de Renfe.

Plan alternativo de transporte tras el siniestro

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se mantendrá limitado durante varias semanas, con previsión de recuperación total hacia el 2 de febrero. Renfe implementa un plan alternativo, con autobuses entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. Iberia y Air Europa aumentan vuelos y capacidad en rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga para atender a los pasajeros afectados.

Los familiares y afectados pueden seguir información oficial en Renfe y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Con información de EFE