Tragedia en el sur de China deja a cuatro estudiantes sin vida

Tras lo ocurrido, autoridades locales iniciaron una investigación oficial para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Cuatro estudiantes de secundaria murieron ahogados mientras nadaban en un río del sur de China, en un hecho que ha generado conmoción a nivel local y que ya es investigado por autoridades.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el accidente ocurrió durante la tarde del sábado en el río Beiliu, ubicado en la ciudad de Wuzhou, en la región de Guangxi.

Accidente ocurrió mientras se bañaban en el río

Los jóvenes se encontraban dentro del cuerpo de agua realizando actividades recreativas cuando ocurrió el incidente que derivó en su muerte por ahogamiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las edades exactas de las víctimas, aunque se confirmó que se trataba de estudiantes de nivel secundaria.

Autoridades abren investigación

Tras lo ocurrido, autoridades locales iniciaron una investigación oficial para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El caso fue retomado por la agencia estatal Xinhua, que citó a autoridades de la zona para confirmar los hechos.

Llamado a prevenir riesgos en menores

Luego de la tragedia, autoridades emitieron un llamado a padres de familia para reforzar la vigilancia sobre menores y advertirles sobre los riesgos de nadar en zonas consideradas peligrosas.

El incidente pone nuevamente en evidencia los peligros que representan los cuerpos de agua sin supervisión, especialmente en regiones donde es común que jóvenes acudan a ríos y presas para actividades recreativas.