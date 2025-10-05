Tragedia en Angleton: mueren dos niños en tiroteo

Dos niños perdieron la vida y otros dos resultaron gravemente heridos en un tiroteo ocurrido cerca del suburbio de Angleton, en Houston, Texas

Dos niños perdieron la vida y otros dos resultaron gravemente heridos en un tiroteo ocurrido cerca del suburbio de Angleton, en Houston, Texas, informó este sábado el departamento de policía del condado de Brazoria.

Según la policía, los menores fallecidos tenían 13 y 4 años, mientras que los otros dos, de 8 y 9 años, fueron trasladados en helicóptero a un hospital, donde inicialmente se encontraban en estado crítico, pero luego estabilizados.

Madison Polston, funcionaria de asuntos públicos del departamento policial, indicó que una mujer fue arrestada en relación con el incidente, y que las autoridades investigan la relación entre ella y los menores.

“Aunque los detalles aún están en desarrollo, la pérdida de dos niños de esta forma es una tragedia”, escribió la policía en Facebook, agregando que no hay amenaza para la comunidad y que esperan ofrecer más información el sábado por la noche.

Angleton, con una población aproximada de 19,500 habitantes, es la sede del condado de Brazoria y forma parte del área metropolitana de Houston, ubicada a unos 72 kilómetros al sur de la ciudad.