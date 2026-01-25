Toyota retira 162 mil vehículos en EUA por fallas de seguridad

La automotriz anunció el retiro de modelos Tundra y Tundra Hybrid 2024-2025 debido a fallas en pantallas multimedia que afectan la cámara de reversa

La industria automovilística en Estados Unidos parece que no ha tenido una buena semana, pues primero fue Ford y ahora Toyota.

Y es que, a escasos tres días de que Ford retirara 119,000 vehículos en Estados Unidos por riesgos de incendios, Toyota anunció este sábado que retirará 162,000 de sus unidades del mercado estadounidense, después de que se descubriera que las pantallas multimedia podrían comprometer la seguridad del conductor.

El retiro afecta a los modelos Tundra y Tundra Hybrid de los años 2024-2025 de la compañía. Según un comunicado de Toyota, los clientes afectados están siendo notificados.

La automotriz japonesa advirtió que dichas pantallas pueden "quedarse atascadas en una vista de cámara" o volverse completamente oscuras bajo ciertas circunstancias, lo que podría generar situaciones en las que los conductores no puedan ver la imagen de la cámara de reversa.

Toyota afirmó que este mal funcionamiento podría violar las normas federales de seguridad.