Toro salta valla protectora en rodeo y deja 3 heridos en EUA

La 84ª edición del Sisters Rodeo en la ciudad de Sisters, Oregon, Estados Unidos, tomó un giro inesperado cuando un toro saltó la valle de protección y desató caos y terror en el recinto.

El suceso ocurrió mientras la multitud entonaba "God Bless the U.S.A." de Lee Greenwood.

Los presentes, con las linternas de sus teléfonos móviles iluminando la arena, fueron testigos de cómo el toro apodado Party Bus, galopaba por el área de concesión, derribando botes de basura y causando conmoción entre los presentes.

En medio del tumulto, al menos tres personas resultaron heridas, dos de las cuales fueron trasladadas a un hospital local.

Los vaqueros profesionales del rodeo actuaron rápidamente para contener al toro, asegurándolo junto a los corrales de ganado.

Sin embargo, el momento de pánico quedó grabado en la memoria de todos los presentes, así como en los numerosos videos que circulan en línea, capturando el dramático incidente.

La Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo emitió un comunicado, recordando que, si bien el rodeo es un espectáculo emocionante, también conlleva ciertos riesgos.

Expresaron sus pensamientos y buenos deseos para aquellos que resultaron heridos o afectados por este incidente inusual y aterrador.

Si bien, en algunas localides de Estados Unidos como California, Ohio, Rhode Island y Florida están registringidas o prohibidas las corridas de toros, en otras ciudades se siguen realizando estas actividades, a pesar de diversas protestas por maltrato animal.

