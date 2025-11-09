Tornado deja cinco muertos y más de 400 lesionados en Brasil

Al menos dos estados se declararon en estado de emergencia por el registro de este ciclón extratropical que avanza con dirección hacia el norte

La Defensa Civil de Brasil informó que al menos cuatro personas perdieron la vida y alrededor de 430 resultaron lesionadas, nueve de ellas de gravedad, tras el paso de un tornado por la zona sur y fronteriza con Panamá.

Las ciudades más afectadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde cuatro personas fallecieron, luego de que los vientos del fenómeno natural alcanzaran hasta 250 km/h para provocar diversos estragos en al menos 14 municipios.

Según autoridades, este tornado destruyó cerca del 80% de los inmuebles, destejaron decenas de viviendas, derribaron numerosos árboles y postes del servicio eléctrico.

#URGENTE | Brote de tornados en Misiones, Sur de Brasil y Sur de Paraguay. Se reportan grandes daños en diversas ciudades, producto de tornados supercelulares, altamente destructivos



Este en especial sobre Río Bonito de Iguazú (Br)



Info en desarrollo...pic.twitter.com/Qqk5fAZwGe — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) November 7, 2025

La gobernación del estado de Paraná montó un hospital de campaña en el municipio para atender la alta demanda por servicios de salud y admitió que el número de víctimas puede ser mayor.

Según los servicios meteorológicos, el tornado se formó dentro de una supercelda, un conjunto de tormentas extremas que se caracterizan por su larga duración y la presencia de una corriente ascendente rotatoria principal.

Los otros dos estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul y Santa Catarina, declararon el estado de emergencia por el registro de un ciclón extratropical que avanza en dirección norte.