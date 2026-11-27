Tormentas, inundaciones y nevadas afectarán a Estados Unidos durante Acción de Gracias; Nueva York y Nueva Jersey decretaron emergencias.

Tormentas, inundaciones y nevadas azotarán a Estados Unidos este jueves, Día de Acción de Gracias, desde el sur hasta el norte y en ambas costas del país, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), por lo que estados como Nueva York y Nueva Jersey han decretado emergencias.

En medio de un tráfico aéreo récord, el NWS advirtió que "una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud" a lo largo de la costa este hasta el viernes, mientras el riesgo de "lluvia excesiva" permanecerá en la región de Nueva Inglaterra el fin de semana.

El organismo meteorológico también previó tormentas en el Pacífico que afectarán la costa oeste, incluyendo los estados de California y Washington, con lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y alto oleaje hasta la próxima semana.

Las alertas de congelamiento abarcan incluso a los estados en la frontera con México: Arizona, Nuevo México y Texas, región en la que el NWS pronostica tormentas eléctricas que producirán "lluvia intensa".

También previó nieve de moderada a intensa sobre el valle medio del Misisipi y los Apalaches.

Otros estados en el sureste del país, como Florida, tendrán un respiro después de días de inundaciones tras el desplazamiento de las tormentas hacia el noreste del país.

Las tormentas han provocado declaratorias de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, donde por primera vez en sus 100 años de historia se pospuso el desfile de Acción de Gracias de Macy's hasta el sábado.

Mientras que en la costa oeste, autoridades de California y Washington han pedido a la población estar alerta por posibles riesgos de inundaciones en la costa, después de marejadas como la que el miércoles destruyó parte del muelle de la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco.