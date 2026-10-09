Tormenta Isaías podría ser huracán el jueves rumbo al sur de EUA

La tormenta dejará entre 5 y 10 centímetros de lluvia hasta el jueves en zonas costeras de la bahía de Campeche, con acumulados aislados superiores.

La tormenta tropical Isaías, que se formó este miércoles en el Golfo de México, avanza hacia el noreste con la previsión de fortalecerse rápidamente y convertirse en huracán el jueves, antes de acercarse el viernes a la costa norte del Golfo de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El centro de Isaías se encontraba a unos 460 kilómetros al oeste de Progreso y a 935 kilómetros al suroeste de la desembocadura del río Misisipi, según el NHC.

La tormenta avanzaba hacia el este-noreste a unos 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y ráfagas superiores.

El NHC prevé que Isaías pase al norte de la península de Yucatán el jueves y se aproxime el viernes a la costa norte del Golfo de EUA, por lo que las autoridades podrían emitir avisos de huracán para parte de esa zona.

La tormenta dejará entre 5 y 10 centímetros de lluvia hasta el jueves en zonas costeras de la bahía de Campeche, con acumulados aislados superiores.

Entre el viernes y el fin de semana, se esperan entre 7.5 y 15 centímetros en la costa norte del Golfo de EUA, desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, con acumulados localizados de hasta 25 centímetros.

Isaías es la novena tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna.