Tormenta Isaías deja cuatro muertos en Alabama y Florida

Al menos cuatro personas murieron por los efectos de la tormenta Isaías en los estados de Alabama y Florida, en Estados Unidos

Al menos cuatro personas murieron por los efectos de la tormenta Isaías en los estados de Alabama y Florida, en Estados Unidos, donde las autoridades reportaron caída de árboles, daños en viviendas y cortes de electricidad.

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos este sábado, dos de las víctimas fallecieron en el condado de Escambia, Florida, y otras dos en Alabama. El fenómeno meteorológico tocó tierra como huracán de categoría 2 y posteriormente fue degradado a ciclón postropical por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Caída de árboles provoca muertes en Alabama

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, confirmó el fallecimiento de dos habitantes del estado y señaló que la tormenta provocó fuertes ráfagas de viento, derribó árboles, ocasionó daños materiales y dejó a numerosas personas sin suministro eléctrico.

Uno de los fallecimientos se reportó en Birmingham, donde un árbol cayó sobre una vivienda durante la jornada del sábado. Las autoridades no detallaron en el reporte inicial las circunstancias de la segunda muerte registrada en el estado.

Aunque Isaías perdió su condición de huracán, las previsiones advertían sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en zonas del centro y norte de Alabama.

Dos personas mueren en el condado de Escambia

En Florida, una persona perdió la vida después de quedar atrapada bajo un árbol que cayó sobre una casa en el condado de Escambia, informó Melony Peterson, portavoz de la oficina del sheriff local, en declaraciones a CNN.

En otro incidente ocurrido en el mismo condado, los equipos de emergencia encontraron a una persona sin vida dentro de un garaje cerrado en el que funcionaba un generador eléctrico.

Otros cuatro integrantes de la familia, de 72, 25, cinco y cuatro años, fueron trasladados a un hospital. Según la portavoz, ninguno se encontraba en peligro de muerte.

Cientos de miles de usuarios se quedan sin electricidad

Los efectos de la tormenta también alcanzaron el suministro eléctrico. Cerca de 853 mil usuarios permanecían sin energía en Georgia, Florida y Alabama, estado que registraba las mayores afectaciones, de acuerdo con el balance difundido el sábado.

Las autoridades mantenían la vigilancia ante el riesgo de lluvias fuertes en distintas zonas del sureste estadounidense, la costa atlántica e incluso regiones del medio oeste.

Pese a su degradación a ciclón postropical, Isaías continuaba representando un riesgo por las precipitaciones, las ráfagas de viento y las consecuencias de los daños provocados durante su paso por el territorio estadounidense.