Tormenta invernal paraliza noreste de Estados Unidos

Nueva York se declaró en estado de emergencia. Estas condiciones meteorológicas podrían prolongarse durante varios días, según expertos

Millones de residentes del noreste de Estados Unidos se resguardaron en sus hogares, luego de que una tormenta invernal irrumpió la región con fuertes nevadas y vientos intensos.

Las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine, donde la nieve comenzó a caer desde el domingo, a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte.

Servicio Meteorológico prevén acumulaciones superiores a 50 centímetros

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en muchas áreas podrían acumularse de 30 a 60 centímetros de nieve, además de baja visibilidad. Autoridades de varios estados instaron a la gente a quedarse en casa.

Ante esto, ciudades como Nueva York, Filadelfia se declararon en estado de emergencia. De acuerdo con expertos, estas condiciones meteorológicas podrían prolongarse.

“La tormenta sigue evolucionando y, a medida que lo hace, a medida que continúa fortaleciéndose y desplazándose hacia el norte, esperamos que las condiciones se deterioren rápidamente”.

Se indicó que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían provocar condiciones de visibilidad nula y advirtió sobre una “Tormenta potencialmente histórica/destructiva” al sureste del corredor Boston-Providence.