Tormenta invernal deja a 700 mil hogares sin luz en EUA

Una histórica tormenta de hielo y nieve dejó sin electricidad a más de 700 mil hogares en Estados Unidos y provocó miles de vuelos cancelados

Una gran tormenta de hielo y nieve, considerada por expertos como una de las más extensas registradas en Estados Unidos, dejó este domingo a más de 700 mil hogares sin suministro eléctrico, principalmente en estados del sur del país.

De acuerdo con datos del portal especializado poweroutage.us, los cortes de energía se concentran en varias regiones afectadas por el temporal.

Estados más afectados

El estado de Tennessee encabeza la lista con más de 244 mil clientes sin electricidad.

Le siguen Texas, con alrededor de 134 mil hogares, y Luisiana, donde se reportan 119 mil cortes.

En Kentucky hay casi 40 mil usuarios sin servicio, mientras que Georgia y Alabama registran 15 mil y 10 mil hogares afectados, respectivamente.

Otros estados impactados son Virginia (más de 9 mil cortes), Carolina del Norte (6,500) y Virginia Occidental (más de 3 mil).

En contraste, Washington y Baltimore no han reportado fallas significativas.

Carreteras colapsadas y frío extremo

La tormenta descargó intensas capas de nieve y hielo en regiones del Medio Oeste, sur y Medio Atlántico, dejando calles y carreteras prácticamente intransitables desde Texas y Oklahoma hasta Pensilvania y Nueva York.

Las autoridades mantienen alerta máxima ante el pronóstico de temperaturas aún más bajas, con mínimas previstas para el martes en la costa Este cercanas a los -15 grados centígrados, lo que podría agravar la formación de hielo y afectar infraestructura crítica.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exhortó a la población de más de 20 estados con protocolos de emergencia activados a evitar salir de casa.

Asimismo, aseguró que el Gobierno Federal trabaja de manera coordinada con estados y compañías eléctricas para restablecer el servicio lo antes posible.

Miles de vuelos cancelados

El impacto del temporal también se reflejó en el transporte aéreo.

El sábado se cancelaron cerca de 4 mil vuelos, mientras que este domingo se reportaron otras 10 mil cancelaciones en aeropuertos de todo el país, según el portal FlightAware.

Las autoridades advirtieron que los efectos del temporal podrían extenderse durante los próximos días.