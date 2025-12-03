Tormenta invernal adelanta el invierno en Estados Unidos

La estación llegó antes de lo previsto, pues inició diciembre con una 'tormenta invernal de avance rápido' que afectará el centro y este del país

El invierno llegó antes de lo previsto a Estados Unidos. El mes de diciembre inició acompañado de una “tormenta invernal de avance rápido” que afectará principalmente a las regiones del centro y del este del país, dejando a millones de personas expuestas a condiciones climáticas severas.

Las últimas semanas del año estarán dominadas por un aumento de precipitaciones y un marcado descenso en las temperaturas. A partir del miércoles 3 de diciembre, el sistema atmosférico se intensificará con rapidez hasta transformarse en una bomba ciclónica, fenómeno que desencadenará intensas nevadas y capas de hielo que cubrirán numerosas carreteras en distintos estados.

Este tipo de tormentas se desarrolla cuando la presión atmosférica cae bruscamente en menos de un día, proceso que favorece acumulaciones importantes de nieve. Debido a esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para más de 70 millones de habitantes, con especial atención en Nebraska, Kansas, Oklahoma, Illinois y Ohio.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, sobre todo a quienes tengan previsto viajar por carretera. La movilidad podría verse seriamente limitada, y ciudades como Búfalo, Boston, Pittsburgh y Filadelfia podrían amanecer el jueves 4 de diciembre completamente cubiertas por la nieve.

Prevén bomba ciclónica

Una bomba ciclónica, pronosticada para esta semana en EUA, es una tormenta de bajas presiones que se intensifica de manera explosiva, es decir, su presión atmosférica central desciende al menos 24 hPa en 24 horas.

Ese desplome rápido de presión genera una tormenta muy potente con:

Vientos fuertes

Lluvias o nevadas intensas

Oleaje elevado

Cambios bruscos de temperatura

Ocurre cuando una masa de aire muy frío choca con otra de aire muy cálido y húmedo, lo que acelera el desarrollo del sistema. Aunque el nombre suena extremo, es un fenómeno meteorológico bien estudiado y común en América del Norte.