Tormenta 'Gabrielle' se forma en el Atlántico; podría ser huracán

La tormenta Gabrielle, el séptimo ciclón de la actual temporada del Atlántico, surgió este miércoles en la zona central de dicho océano con la perspectiva de convertirse en un huracán el domingo, avisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo no espera afectaciones en tierra "durante los próximos días", pues por ahora el pronóstico es que permanezca sobre mar abierto.

El sistema se formó a 1,085 millas o 1,745 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del Norte, el grupo de islas más septentrional de las Antillas Menores, en el mar Caribe, según el último reporte.

Por ahora, presenta vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora o 75 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste de 22 millas por hora o 35 kilómetros por hora, aunque sus efectos se extienden a una distancia de 175 millas o 280 kilómetros desde su centro.

El NHC indicó que "se pronostica poco cambio en la fuerza durante las próximas 48 horas", pero "para este fin de semana, se anticipa un entorno más propicio, que debe permitir una intensificación gradual", con lo que "pronostica que Gabrielle se convierta en un huracán para 96 horas".

El reporte señaló que la tormenta "está bien lejos de tierra y alrededor de medio camino entre las Islas de Cabo Verde y las Islas de Barlovento", aunque enfatizó que su movimiento "es altamente incierto", por lo que aún se desconoce su trayectoria final.

Los meteorólogos del NHC avisaron la semana pasada que aún podría faltar el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".

Hasta ahora suman siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.