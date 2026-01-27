Tormenta 'Fern' deja seis muertos y un millón sin luz en EUA

Las muertes fueron en Texas, Luisiana y Nueva York, todas relacionadas con hipotermia. En este último estado, las víctimas eran personas en situación de calle

Una fuerte tormenta de nieve y hielo que ha afectado a gran parte de Estados Unidos dejó al menos seis personas muertas y provocó cortes de electricidad en más de un millón de hogares.

Según medios estadounidenses, las muertes ocurrieron en Texas, Luisiana y Nueva York, todas relacionadas con hipotermia. En este último estado, las víctimas eran personas en situación de calle que fueron encontradas a la intemperie.

El fenómeno climático causó severos daños a la red eléctrica, especialmente en el sur del país. Tennessee fue uno de los estados más afectados, con más de 300 mil usuarios sin luz, mientras que en Misisipi y Luisiana se reportaron más de 125 mil cortes.

La tormenta también generó el mayor número de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19. El secretario de Transporte de EUA informó que se cancelaron más de 11 mil vuelos y se registraron miles de retrasos, una situación que podría extenderse varios días debido al frío extremo.

Además, varias carreteras fueron cerradas o restringidas en al menos 17 estados para permitir labores de limpieza y evitar accidentes.

Ante el avance del mal clima, autoridades federales pidieron a la población permanecer en casa y señalaron que continúan los trabajos para restablecer la electricidad. En ciudades como Nueva York, las clases presenciales fueron suspendidas y se impartirán en modalidad virtual.