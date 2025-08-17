Tormenta Erin podría convertirse en huracán este viernes

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unido sería el primer huracán de la temporada y alcanzaría la categoría 3 el fin de semana

La tormenta tropical Erin continúa fortaleciéndose en el Atlántico y se espera que se convierta este viernes en el primer huracán de la temporada y que llegue a categoría 3 el fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Erin generará lluvias intensas en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y partes de Puerto Rico desde este viernes hasta el fin de semana, advirtió el NHC en su más reciente boletín.

El centro, con sede en Miami, detalló que habrá acumulaciones de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos aislados de 150 milímetros (6 pulgadas), lo que podría causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Asimismo, se esperan marejadas peligrosas y corrientes de resaca en la región a partir del fin de semana.

Erin presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora) y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora (17 millas por hora).

Según el NHC, el sistema, ubicado esta madrugada a unos 835 kilómetros (520 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, podría alcanzar la categoría de huracán en las próximas horas y convertirse en un huracán mayor durante el fin de semana.

Está vigente una vigilancia de tormenta tropical para Anguila y Barbuda, San Martín y San Bartolomé, Saba y San Eustaquio, así como para Sint Maarten. Esto significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles en estas áreas en un plazo de 48 horas.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chantal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de ciclones, al prever entre dos y cinco huracanes "mayores" entre agosto y noviembre.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.