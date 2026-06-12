Tormenta Cristina provoca inundaciones en El Salvador

Protección Civil declaró desde el lunes una alerta naranja en todo el territorio nacional como medida preventiva ante la evolución del sistema tropical

La influencia de la tormenta tropical Cristina, ya degradada a depresión tropical, ha dejado más de 200 personas en albergues, inundaciones urbanas, daños en viviendas y afectaciones en escuelas públicas de El Salvador, sin que hasta el momento las autoridades reporten víctimas mortales.

El fenómeno mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil debido al riesgo de nuevos deslizamientos, crecidas de ríos e inundaciones en zonas vulnerables, principalmente en áreas donde las lluvias han sido persistentes durante los últimos días.

Más de 200 personas fueron trasladadas a albergues

El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó que actualmente permanecen activos 11 albergues en distintos puntos del país, donde han sido resguardadas 225 personas, entre ellas 106 adultos y 119 menores.

Las autoridades señalaron que las familias evacuadas cuentan con atención básica y condiciones para proteger su vida mientras continúan las lluvias. Amaya pidió a la población no resistirse a los llamados de evacuación cuando habiten en zonas consideradas de alto riesgo.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló que las precipitaciones han provocado la caída de 126 árboles, además de 23 deslizamientos de tierra y 88 vías obstruidas en diferentes zonas del país.

También se reportaron desbordamientos de ríos, inundaciones urbanas y al menos 126 viviendas anegadas, por lo que cuadrillas de emergencia mantienen labores de limpieza, retiro de obstáculos y monitoreo en puntos críticos.

Cristina se degrada, pero las lluvias continuarán

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, confirmó que Cristina perdió fuerza y fue degradada a depresión tropical frente a la costa del Pacífico centroamericano.

Sin embargo, advirtió que el país continuará con lluvias tipo temporal, especialmente durante la tarde y noche, por lo que se mantienen las amenazas de inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades recomendaron especial vigilancia en comunidades donde la humedad acumulada puede provocar desprendimientos de tierra o crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Escuelas públicas también registran afectaciones

La ministra de Educación, Karla Trigueros, reportó inundaciones en 41 escuelas públicas, situación que se suma a la suspensión de clases decretada desde el martes en centros educativos públicos, colegios privados y universidades.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo mientras se evalúan las condiciones meteorológicas y el estado de los planteles.

Las autoridades indicaron que el regreso a clases dependerá de la evolución del clima y de las condiciones de seguridad en las distintas zonas del país.

Protección Civil declaró desde el lunes una alerta naranja en todo el territorio nacional como medida preventiva ante la evolución del sistema tropical.

Durante la temporada de lluvias, las comunidades rurales de El Salvador enfrentan mayores riesgos debido a la ubicación de viviendas en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, muchas de ellas construidas con materiales vulnerables como barro, lámina y plástico.

Aunque Cristina ya perdió intensidad, las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente en sectores cercanos a ríos, quebradas, laderas y zonas históricamente afectadas por temporales.