Tormenta blanca cubre de nieve a varias ciudades de Japón

Por: Diana Leyva

27 Diciembre 2025, 12:04

La caída de nieve provocó diversos estragos, entre cancelación de vuelos, accidentes viales y decenas de carreteras cerradas

La tormenta blanca acompañada de fuertes nevadas e intensas ventiscas provocó que Japón se cubriera de nieve durante las últimas horas.

Los estragos de este clima extremo provocaron que cientos de vuelos fueran cancelados, y decenas de carreteras cerradas. 

Caso omiso hacia advertencias de autoridades 

Pese a las advertencias de las autoridades, algunas personas decidieron practicar actividades como esquí.

Esto provocó que quedaran recostadas en el suelo, con la imposibilidad de levantarse debido a las fuertes ráfagas de viento.

 

