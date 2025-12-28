Tormenta blanca cubre de nieve a varias ciudades de Japón

La tormenta blanca acompañada de fuertes nevadas e intensas ventiscas provocó que Japón se cubriera de nieve durante las últimas horas.
This is what Kaida Kogen Maia Ski Resort looked like on the afternoon of December 26th. It was extremely cold with strong winds and a blizzard. Will this turn into a welcome snowfall? The snow removal crew was out in force. The resort will reopen tomorrow.— CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) December 26, 2025
Japan.. pic.twitter.com/ny9AvUXkDq
Los estragos de este clima extremo provocaron que cientos de vuelos fueran cancelados, y decenas de carreteras cerradas.
Caso omiso hacia advertencias de autoridades
Pese a las advertencias de las autoridades, algunas personas decidieron practicar actividades como esquí.
I love SKIING ⛷️ but they should shut the hill down if it gets like this.— Marc Nixon (@MarcNixon24) December 27, 2025
Japan 🇯🇵 getting pummeled with snow storms. pic.twitter.com/7dE7fi2Fly
Esto provocó que quedaran recostadas en el suelo, con la imposibilidad de levantarse debido a las fuertes ráfagas de viento.
🌬 Una poderosa tormenta invernal está azotando Japón. Mucha gente se fue a esquiar a la estación de esquí de Niseko (Hokkaido) y esto fue lo que pasó. El viento no los dejaba caminar, mucho menos esquiar. 😅#japan #blizzard pic.twitter.com/pC6h1gcXR0— Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) December 27, 2025