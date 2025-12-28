Tormenta blanca cubre de nieve a varias ciudades de Japón

La caída de nieve provocó diversos estragos, entre cancelación de vuelos, accidentes viales y decenas de carreteras cerradas

La tormenta blanca acompañada de fuertes nevadas e intensas ventiscas provocó que Japón se cubriera de nieve durante las últimas horas.

This is what Kaida Kogen Maia Ski Resort looked like on the afternoon of December 26th. It was extremely cold with strong winds and a blizzard. Will this turn into a welcome snowfall? The snow removal crew was out in force. The resort will reopen tomorrow.

Los estragos de este clima extremo provocaron que cientos de vuelos fueran cancelados, y decenas de carreteras cerradas.

Caso omiso hacia advertencias de autoridades

Pese a las advertencias de las autoridades, algunas personas decidieron practicar actividades como esquí.

Esto provocó que quedaran recostadas en el suelo, con la imposibilidad de levantarse debido a las fuertes ráfagas de viento.