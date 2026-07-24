Tormenta 'Bertha' reingresará a Estados Unidos por Texas

'Bertha' se desplaza ahora hacia Texas, donde podría ingresar como tormenta o depresión tropical antes de disiparse este fin de semana

La tormenta tropical Bertha tocaría tierra de nuevo en Estados Unidos entre el jueves y el viernes en Texas tras haberse desplazado por el sur de Luisiana, donde el gobernador, Jeff Landry, declaró un estado de emergencia pese a no haber afectaciones mayores.

Bertha, que tocó tierra el miércoles en Luisiana y después regresó al mar, se desplaza ahora hacia Texas, donde podría ingresar como tormenta o depresión tropical antes de disiparse este fin de semana, según el mapa de pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Según la trayectoria prevista, el centro de Bertha se desplazará cerca o a lo largo de las costas de Luisiana y el extremo superior de Texas hasta esta tarde, para luego internarse más en el estado durante la noche, indicó el NHC en su último boletín.

El fenómeno, surgido el lunes, estaba en el último reporte a 230 kilómetros (145 millas) al oeste de Nueva Orleans, la mayor ciudad de Luisiana, donde tenía vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y se desplazaba hacia el oeste a 20 kilómetros por hora (13 millas).

El NHC anticipó que Bertha producirá volúmenes de lluvia de hasta 6 pulgadas (más de 150 milímetros) a lo largo de la costa de Texas, lo que "puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas", así como marejadas que "causen condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida".

El paso de Bertha provocó alertas de inundaciones en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.