Tomasso Debenedetti, el hombre que "mató" al Papa

Foto: Especial

Tomasso Debenedetti es el autor de una de las muertes más escandalosas del 2022, pero ¿Quién es el hombre que "mató" al Papa? ¿Quién es Tomasso Debenedetti?

Por: Edson López

julio, 11, 2022 22:07

Si hubo alguien que en un solo día y con un solo tweet logró paralizar al mundo entero es Tomasso Debenedetti, pero ¿Quien es Tomasso Debenedetti?

Debenedetti es un reportero italiano que durante la tarde del 11 de julio causó un revuelo en todos los rincones de internet y los medios de comunicación por anunciar la supuesta muerte del Papa Emérito Benedicto XVI.

El italiano, suplanto la identidad de Georg Bätzing, Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, para dar el anuncio.

Este hecho, no hizo más que sumarse a la lista de "asesinatos" a figuras públicas divulgados por el periodista: Thomas Pynchon, Umberto Eco, Gabriel García, Isabel Allende, Pedro Almodóvar, Fidel Castro, son solo algunas de las víctimas "asesinadas" por el editor,

Si bien, este "bromista literario", ha sido la fuente de múltiples falsos reportes de muertes relevantes en la cultura popular, estas acciones son excusadas como una forma de demostrar la incredulidad de los medios, un juego con el que mide la facilidad con la que una nota puede viralizarse sin ser verdadera.

Luego de hacer pública la "muerte" de Benedicto XVI, la supuesta cuenta de Twitter de Georg Bätzing, se burló de los internautas con un tweet con el mensaje.

This account is hoax created by Italian journalist Tomasso Debenedetti.

— Georg Bätzing (@BischofBatzing) July 12, 2022

Posteriormente, la cuenta fue eliminada y con ella, se cierra una de las triquiñuelas literarias más virales del periodista y de lo que va del 2022.

Benedetti, un profesor de 53 años, se ganó el prestigio de ser considerado un genio de la invención de entrevistas, mencionando que se toma la suplantación de identidades y las cartas falsas como "un juego", con el que no tiene ningún beneficio más que su propia diversión.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS