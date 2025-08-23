Toman a guardias como rehenes en motín de cárceles en Guatemala

Los 'secuestros0 tienen lugar en las cárceles de Fraijanes (conocida como 'Pavoncito') y El Boquerón, ubicados en Ciudad de Guatemala

Varios guardias del Sistema Penitenciario de Guatemala han sido tomados este viernes como rehenes por pandilleros en dos prisiones de Guatemala, según confirmaron fuentes oficiales.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó mediante sus canales oficiales de comunicación que los "secuestros" tienen lugar en las cárceles de Fraijanes (conocida como 'Pavoncito') y El Boquerón, ubicados en Ciudad de Guatemala y el departamento de Santa Rosa.

De acuerdo al funcionario, la toma de rehenes "son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos" recientemente en la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I.

Jiménez añadió que buscan "restablecer el orden" en dichos centros carcelarios y liberar a los rehenes, sin más detalles por el momento sobre el número de personas retenidas.

La semana pasada, varios reos también tomaron rehenes en las cárceles Fraijanes II y el Centro Preventivo de la zona 18, pero el motín fue desarticulado por las autoridades.

El enfrentamiento del Gobierno con las pandillas se ha recrudecido en las últimas semanas, tras el traslado de líderes pandilleros a la cárcel Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, creada por el actual presidente, Bernardo Arévalo de León.