Toma una siesta y despierta sin la visión en uno de sus ojos

Mike Krumholz decidió compartir su historia para hacer conciencia en las personas que usan habitualmente lentes de contacto

Por: Patricia Agüero

Marzo 04, 2023, 13:00

Mike Krumholz nunca imaginó qué después de tomar una siesta de 40 minutos perdería la visión en uno de sus ojos.

Fue el pasado 19 de diciembre del 2022 cuando Mike decidió tomar una siesta, pero lo hizo con sus lentes de contacto puestos. Al despertar notó qué su ojo izquierdo estaba un poco rojo, pero pensó que solo se trataba de una irritación.

Al día siguiente acudió a consultar y le diagnosticaron una queratitis herpes simplex 1 (HSV1) qué es básicamente un herpes en el ojo, señaló Mike.

Debido a que la condición de su ojo no estaba mejorando con el medicamento acudió a buscar otras opiniones, sin embargo, al menos cinco oftalmólogos le dieron el mismo diagnóstico de HSV1.

Después de un mes su estado de salud estaba empeorando y Mike estaba perdiendo la visión del ojo izquierdo.

Finalmente llegó al Bascom Palmer Eye Institute en Miami, ahí le realizaron varios estudios, días después recibió una llamada diciendo que era positivo para queratitis por Acanthamoeba y que nunca tuve herpes simplex 1.

'No hay dolor ahí fuera que pudiera imaginar peor que este. Incluso los medicamentos más fuertes no hacen nada. Y la peor parte es que no sé si alguna vez volveré a tener la visión en mis ojos a los 21 años de edad.', escribió Mike en su publicación en Facebook.

Mike 'tiene uno de los casos más graves de este parásito comedor de carne muy raro que se alimentó completamente de su ojo y lo tiene más grave que la mayoría de la gente en el mundo'.

Actualmente Krumholz lleva a cabo el tratamiento para su recuperación, por el momento menciona que evita salir y baja las persianas para protegerse de la luz natural.

Mike Krumholz decidió dar a conocer su historia para crear conciencia de esta infección por llevar lentes de contacto por alrededor de ocho años y aunque sabía que no debía dormir con ellos, nunca le advirtieron que no se podía bañar o nadar con ellos puestos.

Mike Krumholz.

¿Qué es la Queratitis por Acanthamoeba?

Es una inflamación de la córnea causada por la Acanthamoeba, un protozoo que se encuentra frecuentemente en el suelo, en la tierra y en el agua, tanto en la del mar, la del grifo como en la de la piscina.

Síntomas

Cuando este germen infecta la córnea, el paciente presenta ojo rojo, disminución de la visión, intolerancia a la luz, lagrimeo y sobre todo, dolor ocular.

Estos síntomas y estas manifestaciones son muy similares a la queratitis producida por el virus herpes simple por lo que es muy importante tenerlo en cuenta ya que el tratamiento es totalmente diferente.

Factores de riesgo

La queratitis por Acanthamoeba no es tan frecuente como podría pensarse. El factor de riesgo principal para que la córnea de una persona se infecte es el hecho de llevar lentes de contacto, especialmente las blandas.

Más del 90% de los pacientes con queratitis por este protozoo son portadores de lentes de contacto. La mayoría de ellos no llevaban una higiene de las lentes de contacto apropiada o se han bañado en la piscina con ellas puestas.

Prevención

Las personas portadoras de lentes de contacto tienen que tener especial precaución para prevenir la infección por Acanthamoeba. Llevar una higiene correcta tanto de las lentes de contacto, de su estuche como de las manos a la hora de manipularlas es fundamental.

El hecho de dejar las lentes de contacto en el estuche durante varios días sin utilizarlas o sin cambiar el líquido desinfectante es también un riesgo ya que estos protozoos pueden proliferar en estos estuches.

El factor de riesgo más conocido en los portadores de lentes de contacto es el hecho de llevarlas puestas mientras tienen contacto con el agua, ya sea realizando actividades en la piscina o en el mar. Por esta razón, está determinantemente prohibido utilizar lentes de contacto para actividades acuáticas.