Todd Blanche asume como fiscal general de EUA en la Casa Blanca

Los demócratas acusaron a Todd Blanche de debilitar la independencia del Departamento de Justicia y servir a los intereses de Trump.

El antiguo abogado personal del presidente Donald Trump y exsubsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, juró este lunes como nuevo fiscal general del país en una ceremonia privada en el Despacho Oval de la Casa Blanca donde estuvo presente el mandatario.

"¡Felicidades a un gran abogado y a una persona aún mejor!", le deseó la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, en un mensaje en X junto a un breve video del nombramiento oficial, en el que también aparecen varios miembros del equipo del republicano, entre ellos el vicepresidente, JD Vance.

Blanche, quien se desempeñó como fiscal general interino tras la destitución de Pam Bondi en abril, encabezó el pasado viernes la delegación de Washington a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aliado de Trump.

Fue abogado personal del hoy presidente y dirigió su defensa en el juicio de Nueva York por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016.

También integró el equipo legal del republicano en los casos federales por el manejo de documentos clasificados y por los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Los demócratas, que lo acusan de socavar la independencia del Departamento de Justicia y ponerlo al servicio de los intereses de Trump, votaron casi de forma unánime en su contra.