Tiroteo en Washington, D.C. dejó al menos cinco víctimas

Un tiroteo en el noreste de Washington, D.C. dejó al menos 5 víctimas, según informes iniciales de las autoridades.

El incidente ocurrió en la tarde, cuando se escucharon múltiples disparos en el área. Al llegar, los oficiales encontraron varias personas heridas, algunas de gravedad.

Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a las víctimas a hospitales cercanos, mientras la policía acordonaba el área e iniciaba una investigación.

Las autoridades aín están trabajando para esclarecer los hechos.

Aún se desconocen los detalles sobre el motivo del tiroteo y la identidad del o los posibles agresores.

La policía de Washington esta recopilando testimonios y buscando cámaras de seguridad para obtener más información al igual de la colaboración de la ciudadanía para ayudar en la investigación.

🚨🇺🇸BREAKING: SHOOTING IN WASHINGTON, D.C. LEAVES MULTIPLE INJURED



Emergency crews swarmed northwest DC after a shooting left 4–5 people injured.



Two men with gunshot wounds arrived at a hospital—one is believed to be a suspect.



