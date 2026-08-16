Tiroteo en universidad de Virginia deja cinco heridos

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia dejó al menos cinco personas heridas, una de ellas en estado crítico. El campus permanece confinado

Al menos cinco personas resultaron heridas de bala durante un tiroteo registrado la madrugada de este sábado en las inmediaciones de las residencias de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), en Estados Unidos.

De acuerdo con la universidad, el ataque ocurrió alrededor de las 01:28 horas locales en la zona conocida como Quad Annexes. Una de las víctimas fue reportada en estado crítico.

Las autoridades universitarias indicaron que el incidente involucró a varios tiradores o sospechosos, aunque hasta el momento no se ha informado si alguno de ellos fue identificado o detenido.

La Policía de la Universidad Estatal de Virginia informó que varias personas afectadas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

En un primer reporte, los agentes señalaron que ninguna de las lesiones parecía representar un peligro potencialmente mortal, aunque posteriormente la universidad informó que una de las personas heridas se encontraba en estado crítico.

Campus permanece bajo confinamiento

Tras la balacera, las autoridades ordenaron el confinamiento del campus y pidieron a estudiantes y personal mantenerse alejados del área donde ocurrió el ataque.

Elementos de la policía permanecieron en el lugar mientras avanzaban las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y localizar a los responsables.

La investigación está a cargo de la Policía de la VSU, con apoyo de la Policía del condado de Chesterfield. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni el posible motivo de la agresión.

Las autoridades continúan trabajando en la zona de Quad Annexes, mientras el campus permanece cerrado como medida de seguridad.