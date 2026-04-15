Tiroteo en una secundaria de Turquía deja 16 heridos

El agresor se negó a rendirse y terminó disparándose con la misma escopeta que utilizó durante el ataque, falleciendo en el lugar de los hechos

Un ataque armado perpetrado por un exalumno dejó al menos 16 personas heridas luego de que el agresor disparara con una escopeta dentro de una escuela ubicada en el distrito de Siverek, en la provincia de Şanliurfa, al sureste de Turquía. Tras los hechos, el joven se quitó la vida en el mismo lugar.

Exalumno desata ataque armado en secundaria

De acuerdo con reportes oficiales, todas las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. Entre ellas, el profesor herido se encuentra en estado crítico, según informó el gobernador de la región, Hasan Sildak, quien acudió al sitio y ofreció declaraciones a medios de comunicación.

Las autoridades confirmaron que el responsable, nacido en 2007, había sido estudiante del plantel, un instituto técnico de Anatolia. Durante la intervención policial, el atacante se mantuvo dentro del edificio escolar sin responder a los llamados para que se entregara.

Autoridades cercan al agresor dentro del plantel

Versiones preliminares indicaban que el joven se había atrincherado en el inmueble, situación que movilizó a cuerpos de seguridad. Posteriormente, el gobernador detalló que elementos policiacos lograron rodearlo dentro de la escuela.

"La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó Hasan Sildak.

Sin embargo, el agresor se negó a rendirse y terminó disparándose con la misma escopeta que utilizó durante el ataque, falleciendo en el lugar de los hechos, confirmó el funcionario.