Tiroteo en una iglesia de Jordania deja al menos siete muertos

Según testigos, dos hombres salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar a los congregados durante cinco minutos seguidos.

Al menos siete personas murieron y otras diez resultaron heridas este viernes en un tiroteo en una iglesia de la provincia de Al Karak, en el oeste de Jordania, donde un grupo de hombres armados desconocidos abrieron fuego, informó la cadena de televisión jordana Al Mamlaka.

La Dirección de Seguridad Pública jordana, por su parte, indicó en un comunicado que está buscando a los autores del ataque, que dejó a varios heridos de gravedad en la iglesia de Hamud, donde, según Al Mamlaka, unos hombres armados empezaron a disparar durante una procesión fúnebre.

Según testigos citados por la cadena, dos hombres salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar a los congregados durante cinco minutos seguidos.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones Gubernamentales y portavoz del Ejecutivo jordano, Mohamed Momani, dijo en su cuenta de X que "las fuerzas de seguridad en el terreno siguen investigando un incidente relacionado con un tiroteo en la provincia de al Karak" y afirmó que las autoridades han tomado "las medidas necesarias".

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11.5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.