Tiroteo en una fiesta en Sudáfrica deja al menos 11 muertos

Once personas murieron y tres resultaron heridas en un tiroteo durante una fiesta en Sudáfrica; la Policía busca a tres sospechosos.

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Al menos once personas murieron y tres resultaron heridas en un tiroteo presuntamente perpetrado por tres hombres durante una fiesta en el este de Sudáfrica, en la provincia de KwaZulu Natal, informó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés), mientras busca a los sospechosos.

Según un comunicado, los hechos ocurrieron la pasada noche en el municipio de KwaMakhutha, al sur de la ciudad de Durban, cuando tres hombres abrieron fuego contra un grupo de trece hombres y una mujer -que se cree que estaba embarazada-, que celebraban una fiesta en una vivienda.

"Diez víctimas, incluida la mujer, fallecieron en el lugar de los hechos y cuatro fueron trasladadas al hospital, donde una de ellas sucumbió a las heridas de bala", detalló el SAPS.

Las pesquisas preliminares revelaron que algunas de las víctimas "estaban en el punto de mira de los servicios de inteligencia en relación con actividades ilegales que la Policía no puede divulgar por el momento para proteger las investigaciones".

"Aunque no se puede confirmar todavía el motivo del tiroteo, no se puede descartar que se trate de una disputa entre grupos rivales", concluyó la Policía.

La comisionada nacional interina del SAPS, teniente general Puleng Dimpane, lamentó los hechos e instó a las fuerzas de seguridad a "actuar con firmeza, movilizar todos los recursos disponibles y perseguir a los responsables hasta que sean llevados ante la Justicia".